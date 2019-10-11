Дожди и ураган: В субботу жителей Петербурга и Ленобласти ожидает непогода

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-11T15:19:16+03:00

На выходных горожанам советуют воздержаться от походов в лес и выхода на воду

Изменить размер текста: A A

Впереди долгожданные выходные, а погода в Петербурге и Ленинградской области совсем не благоволит приятным прогулкам и любованию золотой осенью. В МЧС региона предупредили местных жителей о том, что лучше всего в субботу, 12 октября, остаться дома, так как надвигаются ураганный ветер и сильные дожди.

- По прогнозам синоптиков, 12 октября ожидаются сильные дожди и ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду, - сообщили в МЧС Ленобласти.

При этом температура воздуха в субботу ожидается в районе плюс 5-10 градусов. Такая же неприятная погода будет и в воскресенье, 13 октября, лишь ветер чуть поутихнет, до 15 метров в секунду.

В связи с такой непогодой, спасатели очень рекомендуют местных жителей воздержаться от походов в лес, а также выходов на воду, так как это может быть опасно как для здоровья, так и для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU