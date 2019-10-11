2019-10-11T16:07:52+03:00
Общество

Яйца на прилавках магазинов в Петербурге проверили на сальмонеллу

«Общественный контроль» провел экспертизу десяти образцов
Лилия КОЗЛОВА
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Куриные яйца в Петербурге проверили на сальмонеллу и антибиотикиКуриные яйца в Петербурге проверили на сальмонеллу и антибиотикиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 11 октября, отмечается Всемирный день яйца. В честь этого, «Общественный контроль» Петербурга провел экспертизу популярного куриного продукта. Горожане отобрали десять разных брендов и отправили их на исследование для того, чтобы проверить образцы, как на полезность, так и на возможные болезни типа сальмонеллы.

- Все десять образцов яиц, проверенных обеими лабораториями, оказались полностью безопасными и соответствовали обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Ни сальмонелл, ни превышения КМАФАнМ зафиксировано не было, - говорится в отчете общественников.

Также экспертиза показала, что антибиотиков, которые могут негативно влиять на суставы, мышечную и нервную системы человека, провоцировать развитие судорог, в яйцах тоже нет.

В целом, «Общественный контроль» отмечает, что качественные яйца без опасных болезней или примесей наблюдаются на петербургских прилавках уже пять лет. Также эксперты напоминают, что куриное яйцо – полноценный продукт питания, источник практически всех необходимых организму витаминов, микроэлементов и аминокислот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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