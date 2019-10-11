2019-10-11T16:30:48+03:00
Происшествия

Взрыв в жилой квартире произошел на Светлановском проспекте в Петербурге

Мощной волной выбило стекла и дверь, загорелась мебель [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В жилой квартире в Петербурге произошел взрывВ жилой квартире в Петербурге произошел взрывФото: принтскрин видео.
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В жилом доме на Светлановском проспекте в Петербурге произошел взрыв. Днем в пятницу, 11 октября, жильцы одной из квартир дома 71, корпус 1, услышали на кухне два хлопка, а после звон бьющегося стекла. Прибежав на шум, увидели, что окно и дверь выбиты, а занавески и мебель охвачены огнем.

- Я был свидетелем. Немного помог людям. Была паника, дети в истерике. Я всех успокоил, вызвал МЧС. Никого не зацепило. Все живы, здоровы, - рассказал очевидец произошедшего в соцсети.

Начавшийся пожар жильцы смогли потушить своими силами. Осмотрев последствия взрыва, они ужаснулись. Вокруг была разбросана мебель, осколки, духовой шкаф плиты разбит. Что стало причиной взрыва, владельцы квартиры никак понять не могут. Однако предполагают, что это мог быть газ.

- Плита была выключена. Окно выбито. Что нам теперь делать? – ужасаются на видео владельцы пострадавшей квартиры.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, которые ведут проверку коммуникаций и следуют кухню для того, чтобы выяснить, из-за чего произошел мощный хлопок.

В жилой квартире дома 71, корпус 1, на Светлановском проспекте в Петербурге произошел взрыв .

ИСТОЧНИК KP.RU

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