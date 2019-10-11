2019-10-11T18:20:50+03:00
Общество

В Петербурге жители многоэтажки пожаловались на соседство с борделем

Чтобы оградить своих детей от непристойностей они обратились к уполномоченному по правам ребенка
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Жители с виду обычной многоэтажки на Ленинском проспекте негодуют от соседства с борделем.Жители с виду обычной многоэтажки на Ленинском проспекте негодуют от соседства с борделем.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жители с виду обычной многоэтажки на Ленинском проспекте негодуют от соседства с настоящим притоном. Неприятностей от злачной квартиры немало: непристойные звуки, хождение нетрезвых мужчин по подъезду и вид полуголых курящих девиц на балконе. И это далеко не весь список претензий к неприличным соседям, накопившихся за несколько лет. В своих попытках прикрыть бордель, жильцы перепробовали многое. Чтобы уберечь своих детей от разврата они обратились к Уполномоченному по правам ребенка.

- Эта проблема для нашего города стоит весьма остро, нам не раз приходилось сталкиваться с жалобами на подобную незаконную деятельность, от которой страдают дети, пусть и не напрямую. Поскольку организация притона является уголовно наказуемым деянием, любые сигналы от граждан должны быть тщательно проверены. Мы направили в районную полицию запрос и попросили уведомить нас о результатах предпринятых действий, - прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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