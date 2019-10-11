2019-10-11T16:44:16+03:00
Общество

Обычную «двушку» у метро «Проспект Ветеранов» оценили почти в 7 миллиардов рублей

Такое объявление о продаже квартиры есть на одном из сайтов в интернете
Петр КИБЕР
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Обычную "двушку" на проспекте Маршала Жукова оценили почти в 7 миллиардов рублей. Фото: avito.ruОбычную "двушку" на проспекте Маршала Жукова оценили почти в 7 миллиардов рублей. Фото: avito.ru
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Невероятно, но факт: в Петербурге продается самая дорогая в России, а скорее всего и в мире двухкомнатная квартира. За обычную «двушку» в старой многоэтажке неподалеку от метро «Проспект Ветеранов» просят почти...7 миллиардов рублей.

- Отличный вариант для молодой семьи! Просторная гостиная позволит проводить тихие семейные вечера и принимать гостей. Лоджия, застеклена пластиковыми раздвижными рамами, окна выходят на 2 стороны, - расхваливают свой товар сотрудники одного из агентств недвижимости, выставившие квартиру на «Авито».

Также в квартира площадью 65 квадратных метров имеет раздельный санузел и находится в обжитом районе с хорошей инфраструктурой, поликлиниками, школами, детсадами и метро.

Впрочем, зачем все это миллиардеру? Стоимость «элитных» апартаментов - 6 миллиардов 919 миллионов рублей. Как такое может быть? - Все просто: человек, размещавший объявление, приписал к цене три дополнительных ноля. Если их убрать, то получается обычная, пусть и завышенная стоимость в 6,9 миллиона рублей.

Впрочем, при сортировке по цене такая квартира оказывается в самом конце списка, поэтому продать ее на данном сайте вряд-ли получится.

Напомним, что действительно самая дорогая квартира в Петербурге стоит 650 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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