104 убийства раскрыто в Петербурге за 9 месяцев 2019 года

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-11T17:01:27+03:00

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Раскрываемость убийств в Санкт-Петербурге за 9 месяцев 2019 года составила 94,5 процентов. О результатах работы текущего года в пятницу, 11 октября, отчитались в следственном комитете. Отмечается, что зарегистрированных особо тяжких преступлений в Северной столице постепенно становится меньше.

- Так, за 9 месяцев 2019 года в Петербурге зарегистрировано 112 убийств, на 32 случая меньше, чем в прошлом году. Преступлений, когда происходило умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, статья 111 часть 4 УК РФ – 55. Это на 3 меньше, чем за тот же период 2018 года. Что касается изнасилований, то их количество не изменилось – 54 зарегистрированных случая, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Правоохранители отмечают, что раскрываемость преступлений увеличилась. С января по сентябрь 2019 года раскрыто 104 убийства, то есть 94,5 процентов. Ситуация с преступлениями по части 4 статьи 111 лучше – 52 завершенных дела, это 98,1 процент от зарегистрированных. Изнасилований раскрыто 43 – 97,7 процентов. Следователи говорят, что такой результат достигнут благодаря совместной работе правоохранительных органов, а также правительству города, которое занимается устранением причин и условий, способствующих совершению преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU