2019-10-11T17:11:30+03:00
Общество

В Карелии провели первый в республике Библейский брейн-ринг

За звание лучшей команды, знающейСвященное Писание, спорили три коллектива
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Карелии соревновались в знании Священого Писания. Фото: eparhia.karelia.ruВ Карелии соревновались в знании Священого Писания. Фото: eparhia.karelia.ru
Изменить размер текста:

Все знают популярную в конце 90-х и начале 2000-х интеллектуальную игру «Брейн ринг» - эдакий филиал «Что? Где? Когда?», в котором команды соревновались на знания и время. Но мало кто из обывателей слышал о таком состязании, как Библейский брейн ринг. А они есть и проходят довольно успешно. Один из таких этапов прошел столице Карелии Петрозаводске.

- В помещении Приходского дома Александро-Невского собора состоялось новое для православных верующих Петрозаводска событие. Три группы верующих и катехуменов, изучающих Священное Писание Ветхого и Нового Завета, собрались вместе, что бы посоревноваться в знании Книги Бытия и толкований на нее, - сообщает Информационный портал Карельской и Петрозаводской Епархии.

Ведущим интеллектуально-религиозного соревнования, что логично, стал священнослужитель - настоятель храма во имя святых царственных страстотерпцев в поселке Новая Вилга иерей Вячеслав Распутин. Он же подобрал и вопросы участникам.

Что касается результатов, то победила в нем команда с необычным названием «Лицемеры». Закончилась игра совместным чаепитием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело о банкротстве «дочки» «Метростроя» рассмотрят в суде 27 ноября
Мертвые собаки, кошки, птицы: Жители Петроградки ищут догхантеров
104 убийства раскрыто в Петербурге за 9 месяцев 2019 года
В центре Петербурга разогнали уличных торговцев сувенирами и горячей кукурузой
В Мурино псевдополицейские избили уроженца Казани за распространение закладок
Обычную «двушку» у метро «Проспект Ветеранов» оценили почти в 7 миллиардов рублей
Взрыв в жилой квартире произошел на Светлановском проспекте в Петербурге
Яйца на прилавках магазинов в Петербурге проверили на сальмонеллу
Старший сын Аршавина смотрел матч Россия-Шотландия со сломанной рукой
Дожди и ураган: В субботу жителей Петербурга и Ленобласти ожидает непогода
За жестокое убийство отца жителю Карелии грозит 15 лет тюрьмы
Сгнивший труп в позе эмбриона нашли в заброшенном гараже в Шушарах
Самая дорогая квартира в Петербурге стоит 650 миллионов рублей
Пулково встретил первых пассажиров с электронными визами
Санкт-Петербург вошел в список регионов с наименьшим количеством больных алкоголизмом
С ноября между Петербургом и Псковом начнут ходить «премиумные» ночные «Ласточки»
«У нас все живы, здоровы»: В Ленинградском зоопарке опровергли новость о смерти олененка
Погонять на ЗСД не получится - с 14 октября все превышения с камер пойдут в ГИБДД