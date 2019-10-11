В Карелии провели первый в республике Библейский брейн-ринг

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-11T17:11:30+03:00

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Все знают популярную в конце 90-х и начале 2000-х интеллектуальную игру «Брейн ринг» - эдакий филиал «Что? Где? Когда?», в котором команды соревновались на знания и время. Но мало кто из обывателей слышал о таком состязании, как Библейский брейн ринг. А они есть и проходят довольно успешно. Один из таких этапов прошел столице Карелии Петрозаводске.

- В помещении Приходского дома Александро-Невского собора состоялось новое для православных верующих Петрозаводска событие. Три группы верующих и катехуменов, изучающих Священное Писание Ветхого и Нового Завета, собрались вместе, что бы посоревноваться в знании Книги Бытия и толкований на нее, - сообщает Информационный портал Карельской и Петрозаводской Епархии.

Ведущим интеллектуально-религиозного соревнования, что логично, стал священнослужитель - настоятель храма во имя святых царственных страстотерпцев в поселке Новая Вилга иерей Вячеслав Распутин. Он же подобрал и вопросы участникам.

Что касается результатов, то победила в нем команда с необычным названием «Лицемеры». Закончилась игра совместным чаепитием.

ИСТОЧНИК KP.RU