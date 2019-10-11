На углу Гороховой и Казанской «Субару» снесла двух женщин и врезалась в дом
Очередное ДТП произошло в самом центре Санкт-Петербурга. На углу Казанской и Гороховой улиц иномарка вылетела на тротуар и сбила двух прохожих. Сильнее пострадала женщина, чуть меньше - молодая девушка.
- Около 16:00 водитель автомобиля «Субару» совершил выезд на полосу встречного движения, после чего вылетел на тротуар, где наехал на двух человек, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Судя по показаниям очевидцев, шофер иномарки пытался проехать прямо по левой полосе, но в этот момент налево поворачивала другая легковушка. Чтобы не влететь в нее, «Субару» поехала прямо. А прямо был угол дома и тротуар, на котором у «зебры» ждали пешеходы.
Двое из них попали под колеса японской иномарки. Получил травмы и сам водитель. Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Разбор «полетов» ведут инспектора ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU