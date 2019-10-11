2019-10-11T18:04:47+03:00
Происшествия

Мужчину подстрелили из огнестрела в центре Петербурга

Инцидент произошел в Орловском переулке
Лилия КОЗЛОВА
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Неизвестный подстрелил петербуржца в Орловском переулке в центре городаНеизвестный подстрелил петербуржца в Орловском переулке в центре городаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Санкт-Петербурга разыскивает неизвестного стрелка, который ранил мужчину в центре города. Инцидент произошел в четверг, 10 октября, в Орловском переулке. Пострадавший 34-летний петербуржец выжил, пуля прошла по касательной. Однако медицинская помощь ему все же понадобилась.

- Правоохранителям поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением мужчины от дома №5 по Орловскому переулку, - пишет газета «Петербургский дневник».

Врачи диагностировали у пострадавшего непроникающее огнестрельное ранение спины. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Во время осмотра места преступления, полиция обратила внимание на камеру, которая установлена на фасаде здания. На видеозаписях правоохранители увидели, как некий мужчина несколько раз выстрелил в свою жертву.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело. Петербургские правоохранители занимаются расследованием и разыскивают стрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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