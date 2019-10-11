Мужчину подстрелили из огнестрела в центре Петербурга
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает неизвестного стрелка, который ранил мужчину в центре города. Инцидент произошел в четверг, 10 октября, в Орловском переулке. Пострадавший 34-летний петербуржец выжил, пуля прошла по касательной. Однако медицинская помощь ему все же понадобилась.
- Правоохранителям поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением мужчины от дома №5 по Орловскому переулку, - пишет газета «Петербургский дневник».
Врачи диагностировали у пострадавшего непроникающее огнестрельное ранение спины. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Во время осмотра места преступления, полиция обратила внимание на камеру, которая установлена на фасаде здания. На видеозаписях правоохранители увидели, как некий мужчина несколько раз выстрелил в свою жертву.
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело. Петербургские правоохранители занимаются расследованием и разыскивают стрелка.
ИСТОЧНИК KP.RU