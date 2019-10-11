Росгвардии Петербурга передана на хранение уникальная историческая реликвия

СЕГОДНЯ 18:53 2019-10-11T18:53:37+03:00

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В пятницу, 11 октября, состоялось торжественное мероприятие по случаю передачи исторической реликвии Росгвардии Петербурга. Одна из лучших в городе 33-я бригада оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации получила на хранение Боевое Красное Знамя 13-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР. Вручил уникальную вещь командиру соединения глава Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.

- Передача на хранение Боевого Красного знамени, овеянного подвигами воинов-освободителей – это величайшая честь для любой воинской части, вещественное свидетельство преемственности поколений и сохранения славных традиций боевого братства. Такие исторические реликвии имеют первостепенное значение в процессе воспитания личного состава в духе патриотизма и беззаветной преданности долгу, - отметил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, который тоже присутствовал на торжестве.

33-я бригада была выбрана не просто так. В 2015 году указом президента России она была награждена орденом Жукова. К тому же она считается правопреемницей 13-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД, сформированного в 1931 году.

- Бойцы 33-й бригады оперативного назначения делом доказали, что достойны славы своих предшественников. Они не раз демонстрировали высочайшую боевую выучку, стойкость и мужество при выполнении сложнейших задач по борьбе с терроризмом, поддержанию законности и общественного порядка, - добавил председатель парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU