Росгвардии Петербурга передана на хранение уникальная историческая реликвия
В пятницу, 11 октября, состоялось торжественное мероприятие по случаю передачи исторической реликвии Росгвардии Петербурга. Одна из лучших в городе 33-я бригада оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации получила на хранение Боевое Красное Знамя 13-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР. Вручил уникальную вещь командиру соединения глава Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.
- Передача на хранение Боевого Красного знамени, овеянного подвигами воинов-освободителей – это величайшая честь для любой воинской части, вещественное свидетельство преемственности поколений и сохранения славных традиций боевого братства. Такие исторические реликвии имеют первостепенное значение в процессе воспитания личного состава в духе патриотизма и беззаветной преданности долгу, - отметил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, который тоже присутствовал на торжестве.
33-я бригада была выбрана не просто так. В 2015 году указом президента России она была награждена орденом Жукова. К тому же она считается правопреемницей 13-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД, сформированного в 1931 году.
- Бойцы 33-й бригады оперативного назначения делом доказали, что достойны славы своих предшественников. Они не раз демонстрировали высочайшую боевую выучку, стойкость и мужество при выполнении сложнейших задач по борьбе с терроризмом, поддержанию законности и общественного порядка, - добавил председатель парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU