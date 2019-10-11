Трамвай снес неосмотрительного мужчину на проспекте Стачек

СЕГОДНЯ 19:23 2019-10-11T19:23:02+03:00

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Днем 11 октября в Санкт-Петербурге трамвай сбил человека. Серьезная авария произошла на Кронштадтской площади на пересечении проспектов Ленинского и Стачек. Судя по предварительной информации от сотрудников ГИБДД и фотографиям от свидетелей происшествия, на мужчину наехали вне зоны пешеходного перехода. Возможно, он просто-напросто не успел вовремя перебежать через рельсы.

- Водитель трамвая сбил мужчину 1972 года рождения. Врачи диагностировали у него множественные травмы. Им занимаются медики. Сейчас мы выясняем все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, ДТП создало пробки на трамвайных путях. У некоторых пассажиров лопало терпение, и они покидали транспорт, чтобы скорее добраться домой на заслуженные выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU