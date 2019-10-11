2019-10-11T20:02:39+03:00
Общество

Плата за капремонт в Петербурге может вырасти почти в 1,5 раза в 2020 году

Это следует из постановления правительства Петербурга на портале антикоррупционной экспертизы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пока что постановление проходит антикоррупционную экспертизу.Пока что постановление проходит антикоррупционную экспертизу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге может подорожать минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Если в 2019 году плата составляла от 4 до 5 рублей, то в 2020-м она возрастет в среднем на 1,5-2 рубля. Соответствующее постановление Смольного находится на сайте антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Тариф зависит от типа многоквартирного дома, квадратных метров жилья и наличия лифта.

- За дореволюционные постройки плата составит от 6,50 до 7 рублей за квадратный метр в месяц. За сталинские, немецкие и конструктивистские дома – от 6,34 до 6,84. За кирпичные хрущевки – от 6,12 до 6,62, а за панельные – от 6,30 до 6,80. За кирпичные постройки 1970-80-х гг. и за деревянные дома – от 6 до 6,50 рублей. За панельные 1970-80-х гг. – от 6,20 до 6,70. За новостройки (после 1980 года) – в среднем, от 6 до 7 рублей, - говорится в постановлении правительства Петербурга.

Подробную таблицу возможной платы за капремонт в 2020 году можно найти по ссылке на сайте Смольного. Постановление сейчас рассматривают антикоррупционные эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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