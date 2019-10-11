Петербуржцы смогут попасть на «Северное сияние» в «Рускеале» на «Ласточке-премиум»

СЕГОДНЯ 20:38 2019-10-11T20:42:00+03:00

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2 ноября жители Северной столицы смогут попасть на дополнительной «Ласточке-премиум» в горный парк «Рускеала», в котором пройдет праздничная программа «Северное сияние». Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

На мраморном каньоне, столь полюбившемся петербуржцам, вновь начнет работу яркая художественная подсветка в рамках торжества «Северное сияние». Более того, с полудня в «Рускеале» откроют музей «Обитель ангелов», состоящий из деревянных скульптур. Их выпилил из бензопилы известный мастер по художественной резьбе из России.

- Мы покажем вам мир ангелов и мир людей. Причем, жители Земли изображены гораздо меньше и условнее. Ангелы же вырезаны в полноценный человеческий рост. Благодаря этому зрители смогут взглянуть на все наши тревоги, печали и радости как бы со стороны или даже «сверху-вниз», - рассказывают сотрудники горного парка.

Добраться с ветерком из Петербурга в «Рускеалу» можно будет 2 ноября с Финляндского вокзала в 06:10. Поезд окажется в горном парке в 10:40. Обратно «Ласточка» отправится в 19:15 и прибудет к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU