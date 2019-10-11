Подлодка «Петропавловск-Камчатский» с успехом вернулась в «Адмиралтейские верфи»

СЕГОДНЯ 21:05 2019-10-11T21:05:03+03:00

На предприятии рассказали, что новенькая подлодка готова к работе

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Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась в «Адмиралтейские верфи». Государственные испытания, включая запланированные погружения, прошли успешно. Напомним, огромная дизель-электрическая подлодка – первая в новейшей серии. Ее спустили на воду еще 28 марта, а сейчас отправили в полноценное испытательное путешествие.

- «Петропавловск-Камчатский» вышел в море 4 октября и вернулся в верфи 10 октября. Нареканий к работе субмарины нет. Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, тем самым подтвердив заявленные характеристики технического и тактического оснащения, - рассказали в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

Сейчас на корабле проводят тщательную ревизию. Затем на субмарине займутся чистовой отделкой. Отметим, что подлодка прошла заводские ходовые испытания с августа по сентябрь. До конца 2019 года ее передадут заказчику – Тихоокеанскому флоту.

ИСТОЧНИК KP.RU