Девушка-фермер из Ленобласти стала лучшим сельским блогером России

СЕГОДНЯ 21:36 2019-10-11T21:38:58+03:00

Глядя на превосходную ферму девушки, так и хочется махнуть в село из города. Фото: instagram.com/daryasemm/

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Фермер из Ленобласти стала лучшим сельским блогером России в 2019 году. Соответствующую премию Дарья Яковлева удостоилась на российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

Девушка ведет свое хозяйство в деревне Дворище Выскатского сельского поселения. В 2017 году она и супруг получили грант для начинающих фермеров. Свой блог Дарья ведет уже 1,5 года в соцсети Instagram. За это время у нее накопилось почти 100 тысяч подписчиков. В хозяйстве у семейной пары около 40 коз и овец, 200 кур, два кота и две собаки, а также лиса и даже бык!

Девушка с почетной наградой на агропромышленной выставке в Москве. Фото: lenobl.ru

Как отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти, девушка постоянно вдохновляет своих зрителей благоприятным фермерским укладом. Некоторые подписчики переехали жить в села и тоже взялись за сельское хозяйство. Свою награду блогер не воспринимает слишком серьезно, а больше волнуется за оставленного в деревне супруга.

- Что-то я забегалась в Москве. А муж остался в шоке! Ему теперь доить козу очень много раз, всех кормить, у всех прибираться и заказы собирать, - пишет девушка в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU