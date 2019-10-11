2019-10-11T23:00:50+03:00
Происшествия

«Шевроле» влетел под самосвал в смертельном ДТП в Выборгском районе

Пассажир легковушки скончался на месте, водителя спасают медики
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Шевроле" влетел в грузовик, стоящий на светофоре. Фото: vk.com/spb_today"Шевроле" влетел в грузовик, стоящий на светофоре. Фото: vk.com/spb_today
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11 октября около 9 часов вечера на автодороге «Скандинавия» в Ленобласти «Шевроле Авео» наехал на самосвал «Вольво». Очевидцы рассказывали о пугающей картине: из-за столкновения от передней части легковушки не осталось живого места. Проезжавшие мимо ДТП водители видели накрытый труп на дороге и врачей, откачивающих человека.

- По предварительной информации, грузовик-песковоз стоял на запрещающий сигнал светофора. Именно тогда в него и врезался «Шевроле». Мужчина за рулем получил многочисленные травмы, его экстренно госпитализировали в больницу. Его пассажир скончался на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пользователи соцсетей в который раз подчеркнули опасность «Скандинавии» в темное время суток. Авария произошла на 78-м километре дороги.

- Там по одной полосе в каждую сторону, освещения нет, этот участок ещё делают. Проезжали мимо, когда пытались кого-то откачать, - рассказал очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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