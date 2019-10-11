2019-10-11T23:35:55+03:00
Спорт

Туктамышева ответила сарказмом на оценки своей короткой программы на Finlandia Trophy

Петербургская фигуристка заняла 2 место в короткой программе, но осталась недовольна судьями
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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И тренеры, и фигуристка не поняли итоговых оценок. Фото: СОЦСЕТИИ тренеры, и фигуристка не поняли итоговых оценок. Фото: СОЦСЕТИ
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Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо. Выступление девушки судьи оценили в 72,66 балла. Фигуристка осталась недовольна решением жюри и отреагировала на объявление результатов с улыбкой и сарказмом, подняв большой палец руки вверх. Низким оценкам удивились и ее тренеры, ведь Туктамышева избежала очевидных ошибок в катании. С ними согласны и болельщики.

- Лизонька, ты лучшая, а судей на мыло! От здешних судей хорошего ждать не приходится. Вот как ей через неделю ехать на этап в Америку с таким настроением? – беспокоится одна из фанаток фигуристки в сообществе «Елизавета Туктамышева | Алая императрица» в соцсети «Вконтакте».

Добавим, что короткую программу на Finlandia Trophy выиграла россиянка Алена Косторная. На 3 месте располагается японка Юхана Йокои. Туктамышева постарается взять реванш на произвольной программе в воскресенье 13 октября. Соревнование начнется в 15:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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