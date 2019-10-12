Опрокинувшийся мусоровоз вмиг завалил отходами Полюстровский проспект
11 октября около 22:15 на Полюстровском проспекте перевернулся на бок мусоровоз. Проезжую часть вмиг завалило различным металлоломом, а также унитазами и ваннами. Если очевидцы ДТП еще могли посмеяться над ситуацией, то пассажиру грузовика было туго. Свидетели аварии рассказывают, что у мужчины открытый перелом руки. Водителю повезло больше, он без явных травм.
Водителя и пассажира из грузовика доставали спасатели. Фото: vk.com/spb_today
На место тут же выехали не только сотрудники ГИБДД, но и спасатели МЧС, которые помогли выбраться наружу несчастным пленникам мусоровоза. Сейчас стражи порядка выясняют причины “грязного” ДТП. У пользователей соцсетей уже есть мнение на этот счет.
- Там был перегруз однозначный. Плюс скорость приличная. Это на моих глазах случилось, доставали брата из машины, - сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU