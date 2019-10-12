2019-10-12T00:03:02+03:00
Происшествия

Опрокинувшийся мусоровоз вмиг завалил отходами Полюстровский проспект

На проезжую часть вывалились унитазы, ванны и металлолом [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Возможно, причина ДТП в перегрузе машины. Фото: vk.com/spb_todayВозможно, причина ДТП в перегрузе машины. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

11 октября около 22:15 на Полюстровском проспекте перевернулся на бок мусоровоз. Проезжую часть вмиг завалило различным металлоломом, а также унитазами и ваннами. Если очевидцы ДТП еще могли посмеяться над ситуацией, то пассажиру грузовика было туго. Свидетели аварии рассказывают, что у мужчины открытый перелом руки. Водителю повезло больше, он без явных травм.

Водителя и пассажира из грузовика доставали спасатели. Фото: vk.com/spb_today

Водителя и пассажира из грузовика доставали спасатели. Фото: vk.com/spb_today

На место тут же выехали не только сотрудники ГИБДД, но и спасатели МЧС, которые помогли выбраться наружу несчастным пленникам мусоровоза. Сейчас стражи порядка выясняют причины “грязного” ДТП. У пользователей соцсетей уже есть мнение на этот счет.

- Там был перегруз однозначный. Плюс скорость приличная. Это на моих глазах случилось, доставали брата из машины, - сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге ищут верного хозяина собаке со сломанным позвоночником и отказавшими лапами
«Кино» возвращается: Оригинальный состав группы выступит с оцифрованным Цоем в 2020 году в Ледовом
Туктамышева ответила сарказмом на оценки своей короткой программы на Finlandia Trophy
«Шевроле» влетел под самосвал в смертельном ДТП в Выборгском районе
Новому трамваю быть: В Смольном подписали соглашение о строительстве пути «Купчино – Шушары – Славянка»
Девушка-фермер из Ленобласти стала лучшим сельским блогером России
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» с успехом вернулась в «Адмиралтейские верфи»
Петербуржцы смогут попасть на «Северное сияние» в «Рускеале» на «Ласточке-премиум»
Плата за капремонт в Петербурге может вырасти почти в 1,5 раза в 2020 году
Трамвай снес неосмотрительного мужчину на проспекте Стачек
Росгвардии Петербурга передана на хранение уникальная историческая реликвия
В Карелии энергетики сняли рыжего кота с высокого фонаря
В Санкт-Петербурге поймали похитителя 30 дорогих велосипедов и самокатов
В Петербурге жители многоэтажки пожаловались на соседство с борделем
Мужчину подстрелили из огнестрела в центре Петербурга