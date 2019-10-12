2019-10-12T00:42:47+03:00
Общество

«Кино» возвращается: Оригинальный состав группы выступит с оцифрованным Цоем в 2020 году в Ледовом

Амбициозный проект продюсирует сын Виктора Цоя [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Голос Виктора Цоя оцифровали с оригинальных записей. Фото: youtube.comГолос Виктора Цоя оцифровали с оригинальных записей. Фото: youtube.com
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Группа «Кино» возвращается с двухчасовым концертом в оригинальном составе. Напомним, музыканты не собирались вместе на протяжении 30 лет. Амбициозный проект продюсирует сын Виктора Цоя – Александр. Концерты состоятся в 2020 году – 31 октября в Ледовом дворце в Петербурге и 21 ноября на «ВТБ арене» в Москве.

Все бессмертные хиты сыграют два басиста «Кино» разных лет – Александр Титов и Игорь Тихомиров. Компанию им составит бессменный гитарист группы Юрий Каспарян. Фанатов лидера группы Виктора Цоя ждет приятный сюрприз.

- Это предназначается для тех, кто уже не мечтал послушать «Кино» вживую. Мы оцифровали с оригинальных многоканальных записей настоящий голос Виктора Цоя. Весь двухчасовой концерт будет транслироваться уникальный видеоархив, посвященный жизни группы, - сообщает анонсирующий концерты видеоролик на Youtube-канале «КИНО».

Билеты на историческое событие поступят в продажу 31 октября 2019 года. Музыканты вправе рассчитывать на огромный ажиотаж.

КИНО Концерты 2020 Тизер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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