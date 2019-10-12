В Петербурге ищут верного хозяина собаке со сломанным позвоночником и отказавшими лапами

СЕГОДНЯ 01:09 2019-10-12T01:11:18+03:00

О девочке отзываются очень хорошо, кроме того - у нее цепляющий пронзительный взгляд. Фото: vk.com/veles_spb

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В Санкт-Петербурге ищут верного хозяина для собаки, попавшей в серьезную аварию. У нее сломан позвоночник и не работают задние лапы. После ДТП животное оказалось в надежных руках сотрудников центра «Велес». Девочку назвали Паней, сославшись на то, что бедняжка поначалу часто паниковала. Ее здоровье привели в порядок, как могли. Однако в центре помощи животным слишком много других пациентов, поэтому для собаки сейчас разыскивают нового верного хозяина.

- К сожалению, мы не способны уделять нашей девочке достаточное количество времени, а ведь ей нужно просто внимание хозяина! Она очень дружелюбна и будет вам хорошим другом, - пишут сотрудники центра в своем официальном сообществе «Вконтакте».

Волонтеры добавляют, что готовы предоставить девочке пожизненное ветеринарное сопровождение. Также они обещают помочь в заказе и приобретении коляски для животного.

ИСТОЧНИК KP.RU