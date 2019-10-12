«Эй, ухнем»: Строители оранжевой ветки метро поработали под аккомпанемент артистов Театра комедии
Артисты Театра комедии имени Акимова спустились на строящуюся станцию метро «Театральная». 11 октября сотрудники подземки рассказали художественной труппе обо всех тонкостях своей работы. Артисты театра в ответ приостановили строительный шум на оранжевой ветке свои бархатным пением известных песен вроде «Эй, ухнем» и «Вечернего звона».
- Под чудный аккомпанемент проходчики ГСУ и УМа поделились своими знаниями и умениями. Артисты узнали все о вагонетках, электровозах, полезных особенностях кембрийской глины. Им поведали, для чего нужны подходные тоннели, и почему часть из них затем забучивается, - сообщает пресс-служба «Метростроя».
Оказывается, подземка и различные коллективы культуры дружат еще с советских годов. Например, ранее в шахты «Ленметростроя» погружалась труппа Большого драмтеатра имени Товстоногова с Кириллом Лавровым и даже Олегом Басилашвили.
Артисты театра спели на Театральной .
ИСТОЧНИК KP.RU