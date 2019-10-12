«Эй, ухнем»: Строители оранжевой ветки метро поработали под аккомпанемент артистов Театра комедии

СЕГОДНЯ 01:53 2019-10-12T01:53:53+03:00

Так бодро и с настроением строители подземки еще не работали. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

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Артисты Театра комедии имени Акимова спустились на строящуюся станцию метро «Театральная». 11 октября сотрудники подземки рассказали художественной труппе обо всех тонкостях своей работы. Артисты театра в ответ приостановили строительный шум на оранжевой ветке свои бархатным пением известных песен вроде «Эй, ухнем» и «Вечернего звона».

- Под чудный аккомпанемент проходчики ГСУ и УМа поделились своими знаниями и умениями. Артисты узнали все о вагонетках, электровозах, полезных особенностях кембрийской глины. Им поведали, для чего нужны подходные тоннели, и почему часть из них затем забучивается, - сообщает пресс-служба «Метростроя».

Оказывается, подземка и различные коллективы культуры дружат еще с советских годов. Например, ранее в шахты «Ленметростроя» погружалась труппа Большого драмтеатра имени Товстоногова с Кириллом Лавровым и даже Олегом Басилашвили.

Артисты театра спели на Театральной .

ИСТОЧНИК KP.RU