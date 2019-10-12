Куча мусора из земли и грязного пластика «украсила» исторический центр Петербурга

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-12T08:52:17+03:00

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В прекрасном, историческом центре Петербурга, среди архитектурных ансамблей и золотистых скверов, выросла огромная куча мусора. В высоту около метра, из земли, перебитого асфальта, грязного пластика и двумя аккуратными оранжевыми конусами, как бы окружающих эту груду. Появилась она на Новгородской улице и несколько дней мозолила глаза петербуржцам, пока наконец на нее не пожаловались в субботу, 12 октября, в соцсетях.

- Куча мусора на Новгородской улице у остановки троллейбусов! Уже неделю! Несколько дней назад оставила жалобу на портале губернатора. Может в этой группе мусор заметят или знающие люди подскажут, куда обратиться? – решила спросить совета одна из петербурженок.

Но горожане в соцсетях отвечали лишь шутками: советовали забрать конусы себе, вспомнили Вовку из тридевятого царства, и даже сказали, мол, это собачники оставили.

Однако, пока петербуржцы смеялись в комментариях, где-то все же кучу мусора заметили и поспешили убрать.

ИСТОЧНИК KP.RU