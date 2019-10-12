2019-10-12T09:48:15+03:00
Происшествия

«Когда же это уродство снесут»: В центре Петербурга горит аварийный дом

Пожар в заброшенном здании на Большой Пушкарской происходит уже не первый раз
Лилия КОЗЛОВА
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На Большой Пушкарской горит аварийный домНа Большой Пушкарской горит аварийный домФото: СОЦСЕТИ
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Жильцам домов на Большой Пушкарской на Петроградской стороне Петербурга не удалось как следует выспаться в первый выходной день. Около восьми часов утра в субботу, 12 октября, их разбудил громкий звук сирен мчащихся пожарных машин. Спасатели спешили к аварийному дому № 7.

Огонь вспыхнул в заброшенном здании, известном как доходный дом И. И. Басевича. Пока пожарные с четырьмя спецавтомобилями пытались потушить пламя, петербуржцы в соцсетях высказывали свое недовольство.

- Когда же это уродство снесут? Напротив меня на Малой Разночинной заброшенный дом был, благо снесли и новый построили. Вот вырастет ребенок и будет шляться по таким местам, - возмутился пользователь сети.

Другие возразили ему, что лучше сохранять и восстанавливать старую петербургскую архитектуру, чем насаждать новодел.

Спасатели быстро справились с огнем. Об официальных причинах возгорания станет известно после того, как специалисты проведут экспертизу. Но горожане высказывают мнение, что оно могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем бездомными, которые, возможно, в этом доме поселились.

Дом №7 на Большой Пушкарской пустует с 2011 года, как было признано аварийным. Местные жители говорят, что обычно пожары в нем возникают раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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