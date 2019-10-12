2019-10-12T10:07:35+03:00
Происшествия

Вор нашел в квартире безработного мужчины из Ленобласти сейф с 1,9 миллионами рублей и ювелирными изделиями

Пока хозяин дома отсутствовал, преступник украл все деньги и драгоценности
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У жителя Ленобласти вскрыли дома сейф с деньгами и драгоценностямиУ жителя Ленобласти вскрыли дома сейф с деньгами и драгоценностямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Ломоносовском районе Ленинградской области вор залез в чужой частный дом, возможно, зная, что в ней хранится настоящий клад. В четверг, 10 октября, неизвестный преступник нашел в отсутствии хозяина дома сейф, в котором хранились 1,9 миллионов рублей и ювелирные изделия. Когда владелец вернулся, шкаф с сокровищами был уже пуст.

- По заявлению 59-летнего безработного хозяина пропавших вещей, он отсутствовал в своем доме с пяти вечера до девяти часов вечера 10 октября. Когда вернулся, увидел, что дверь сейфа отжата, а сам он пуст, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители не уточняют, были ли камеры на улице или на частной территории, которые могли бы помочь в розыске преступника.

На данный момент полиция проводит расследование. По факту кражи в пятницу, 11 октября, было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
14-летний мальчик умер после укола скорой в Приозерске
Психически неуравновешенную девочку полтора года сексуально развращал житель Гатчины
Труп 9-месячного младенца, который неожиданно задохнулся, нашли в квартире Петербурга
Парень отбился от насильника в Петербурге, но тот украл у него телефон
«Когда же это уродство снесут»: В центре Петербурга горит аварийный дом
Куча мусора из земли и грязного пластика «украсила» исторический центр Петербурга
«Эй, ухнем»: Строители оранжевой ветки метро поработали под аккомпанемент артистов Театра комедии
В Петербурге ищут верного хозяина собаке со сломанным позвоночником и отказавшими лапами
«Кино» возвращается: Оригинальный состав группы выступит с оцифрованным Цоем в 2020 году в Ледовом
Опрокинувшийся мусоровоз вмиг завалил отходами Полюстровский проспект
Туктамышева ответила сарказмом на оценки своей короткой программы на Finlandia Trophy
«Шевроле» влетел под самосвал в смертельном ДТП в Выборгском районе
Новому трамваю быть: В Смольном подписали соглашение о строительстве пути «Купчино – Шушары – Славянка»
Девушка-фермер из Ленобласти стала лучшим сельским блогером России
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» с успехом вернулась в «Адмиралтейские верфи»
Петербуржцы смогут попасть на «Северное сияние» в «Рускеале» на «Ласточке-премиум»
Плата за капремонт в Петербурге может вырасти почти в 1,5 раза в 2020 году
Трамвай снес неосмотрительного мужчину на проспекте Стачек
Росгвардии Петербурга передана на хранение уникальная историческая реликвия
В Карелии энергетики сняли рыжего кота с высокого фонаря
В Санкт-Петербурге поймали похитителя 30 дорогих велосипедов и самокатов
В Петербурге жители многоэтажки пожаловались на соседство с борделем
Мужчину подстрелили из огнестрела в центре Петербурга