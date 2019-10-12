Вор нашел в квартире безработного мужчины из Ленобласти сейф с 1,9 миллионами рублей и ювелирными изделиями

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-12T10:07:35+03:00

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В Ломоносовском районе Ленинградской области вор залез в чужой частный дом, возможно, зная, что в ней хранится настоящий клад. В четверг, 10 октября, неизвестный преступник нашел в отсутствии хозяина дома сейф, в котором хранились 1,9 миллионов рублей и ювелирные изделия. Когда владелец вернулся, шкаф с сокровищами был уже пуст.

- По заявлению 59-летнего безработного хозяина пропавших вещей, он отсутствовал в своем доме с пяти вечера до девяти часов вечера 10 октября. Когда вернулся, увидел, что дверь сейфа отжата, а сам он пуст, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители не уточняют, были ли камеры на улице или на частной территории, которые могли бы помочь в розыске преступника.

На данный момент полиция проводит расследование. По факту кражи в пятницу, 11 октября, было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU