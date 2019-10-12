Парень отбился от насильника в Петербурге, но тот украл у него телефон

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-12T10:58:51+03:00

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Сексуально-осеннее обострение в Петербурге подвергает опасности не только женщин, но и мужчин. В семь часов утра в пятницу, 11 октября, 26-летний молодой человек шел на работу через лесопарк в Красносельском районе города и на него набросился неизвестный мужчина. Парень было подумал, что это грабитель, но почувствовал, что нападавший пытается его изнасиловать.

- Заявитель рассказал, что на него набросились в лесопарке напротив дома 12 по улице Отважных. Парень начал сопротивляться, завязалась борьба и в итоге ему удалось отбиться от насильника, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Разочарованный преступник решил все же отомстить своей жертве и украл у молодого человека телефон, после чего сбежал.

Тем же вечером полиция задержала подозреваемого. Им оказался 41-летний рабочий мигрант из Узбекистана. При задержании у него изъяли краденный телефон пострадавшего петербуржца. На данный момент проводится расследование и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU