2019-10-12T11:55:08+03:00
Происшествия

Труп 9-месячного младенца, который неожиданно задохнулся, нашли в квартире Петербурга

Эксперты изучают тело ребенка и подушку из его кроватки
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге насмерть задохнулся 9-месячный мальчикВ Петербурге насмерть задохнулся 9-месячный мальчикФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция Петербурга изучает внезапную смерть 9-месячного малыша. Днем в пятницу, 11 октября, правоохранители получили сообщение от скорой помощи о том, что в квартире дома 46, корпус 2, по Геологической улице обнаружен труп маленького мальчика. Следователи незамедлительно выехали на место.

- Во время осмотра специалистами тела ребенка, были обнаружены признаки асфиксии, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Родители малыша 37-летняя петербурженка и 36-летний приезжий с Украины, оба не работают. При проверки документов у отца, оказалось, что он не состоит на учете. Поэтому в отношении мужчины возбудили административное производство.

Как произошла трагедия с маленьким ребенком, пока что не известно. Тело мальчика доставили в морг для того, чтобы специалисты установили причины смерти. Также правоохранители изъяли для изучения подушку ребенка, на которой были биоматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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