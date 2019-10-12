2019-10-12T12:18:12+03:00
Происшествия

Психически неуравновешенную девочку полтора года сексуально развращал житель Гатчины

Мать девочки указала на подозреваемого
Лилия КОЗЛОВА
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В Гатчине несовершеннолетнюю девочку сексуально развращали в течение полутора летВ Гатчине несовершеннолетнюю девочку сексуально развращали в течение полутора летФото: Тимур ХАНОВ
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В городе Гатчина Ленинградской области полиция разбирается с обвинением человека в развращении подростка. В пятницу, 11 октября, 39-летняя местная жительница написала в отделении МВД заявление о том, что малознакомый ей человек совращал ее дочь. Продолжалось это все на протяжении почти полутора лет.

- По словам матери девочки, некий человек, которого она почти не знает, с июля 2018 до 24 сентября 2019 года неоднократно совершал половые сношения с 15-летней девочкой, - сообщил «КП-Петербург».

Однако женщина не уточнила, присутствовало ли при этом насилие в сторону девочки. Также не известен возраст указанного развратителя несовершеннолетней.

Еще мать девочки уточнила, что ее 15-летняя дочь состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а также под присмотром инспекторов по делам несовершеннолетних.

Приняв заявление, полиция Гатчины начала проверку обвинений. Им предстоит выяснить, кто этот предполагаемый обидчик подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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