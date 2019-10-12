2019-10-12T12:53:35+03:00
Происшествия

14-летний мальчик умер после укола скорой в Приозерске

За полчаса до смерти у подростка началась сильная рвота
Лилия КОЗЛОВА
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В Приозерске у 14-летнего подростка началась рвота и он умер через 30 минутВ Приозерске у 14-летнего подростка началась рвота и он умер через 30 минутФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Врачи скорой помощи пытались спасти жизнь 14-летнему подростку, но мальчик очень скоропостижно умер. Вечером в пятницу, 11 октября, в городе Приозерске Ленинградской области, ученик 9 класса школы интерната был дома, когда ему стало неожиданно плохо. У парня началась сильная рвота. Испуганная мать вызвала медиков. К сожалению, помощь они уже не смогли.

- Бригада скорой помощи приехала на вызов в квартиру дома 26 по улице Ленина в Приозерске. У подростка была сильная рвота, которая началась неожиданно. Врачи сделали мальчику укол, но он не помог. После инъекции парень перестал подавать признаки жизни. В итоге медики констатировали смерть, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, за неделю до трагедии, школьник находился на стационарном лечении в Городской центральной больнице Приозерска с подозрением на гастрит. Но после обследования, врачи не подтвердили диагноз и 4 октября его выписали.

Сейчас труп мальчика направлен в морг для изучения причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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