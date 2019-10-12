Десяток мужчин своими силами вытащили машину, провалившуюся в глубокую яму во дворе на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-12T13:14:47+03:00

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На Беговой улице на севере Петербурга сотрудники коммунальных служб и просто местные жители вышли, чтобы как в сказке про репку или бегемота в болоте, вытащить автомобиль из глубокой ямы. Утром в субботу, 12 октября, жильцы Приморского района заметили у себя во дворе машину каршеринга, которая припарковалась ровно в дыру в асфальте на месте, где ведутся ремонтные работы.

- Каршеринг припарковался и ушел, - пошутил очевидец, опубликовавший в сети видео того, как мужчины пытаются достать машину.

Горожане решили не вызывать спецслужбы, а справиться своими силами. На кадрах около десяти петербуржцев, среди которых и просто местные жители, и сотрудники ЖКХ, толкают автомобиль, который передней частью корпуса все равно стремился обратно в яму. И раз, и два, и три. Постепенно автомобиль поддался дружной и слаженной работе, и оказался на поверхности.

Кто является мастером парковки, пока не известно. Возможно водитель, заезжая во двор, не заметил дыры, провалился в нее, испугался больших штрафов и ответственности, и бросил машину. Однако за такое нарушение санкции грозят куда более суровые.

Каршеринг провалился в яму во дворе на Беговой в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU