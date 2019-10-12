2019-10-12T14:01:00+03:00
Происшествия

Петербурженку, разъезжавшую без прав на каршеринге, поймала полиция

Аккаунт, под которым каталась девушка, оказался приобретенным незаконно
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция поймала петербурженку, разъезжавшую на каршеринге без правПолиция поймала петербурженку, разъезжавшую на каршеринге без правФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники ГИБДД в Петербурге поймали девушку, которая каталась за рулем автомобиля каршеринга без прав. В субботу, 12 октября, в полицию Красносельского района поступил рапорт от инспектора дорожной полиции о том, что накануне вечером, 11 октября, они задержали молодую гражданку, разъезжающую по городу и нарушающую требования ДПС.

- Сотрудники ГИБДД вечером 11 октября на улице Отважных заприметили автомобиль каршеринга марки Renault и потребовали остановиться. Водитель это проигнорировал и припарковался только через 200 метров, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

За рулем машины сидела 21-летняя девушка. Дорожный инспектор начал пробивать ее по базе и оказалась, что у гражданки нет водительских прав. Соответственно, аккаунт, под которым она водила автомобиль сервиса, она каким-то образом приобрела незаконно.

Любительницу покататься доставили в отдел полиции. Там ее допрашивают и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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