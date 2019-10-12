Замучила совесть: В Колпино водитель сбежал с места смертельного ДТП, но потом вернулся

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-12T15:08:11+03:00

В Петербурге водитель сбежал с места смертельного ДТП, но после все же вернулся Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Петербурге мужчина на автомобиле сбил пешехода. Увидев, что человек не подает признаков жизни, он дал по газам и скрылся. Однако впоследствии его начала мучить совесть и он вернулся на место ДТП. Трагический инцидент произошел вечером в пятницу, 11 октября, в Колпинском районе.

- Около 22:30 на Северном проезде 41-летний петербуржец ехал на машине свей жены в сторону поселка Металлострой. Он не заметил человека, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода и сбил его, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сбитым оказался мужчина, на вид лет 60-ти. Водитель испугался и дал по газам. Но через какое-то время понял, что скрываться нет смысла, поэтому вернулся на место аварии.

Попавший под колеса автомобиля пешеход умер на месте от полученных травм. Успели бы его спасти врачи, если бы водитель сразу вызвал скорую, не известно.

Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств аварии и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобилисту грозит наказание за оставления места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU