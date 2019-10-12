2019-10-12T15:08:11+03:00
Происшествия

Замучила совесть: В Колпино водитель сбежал с места смертельного ДТП, но потом вернулся

Мужчина сбил пенсионера на Северном проезде
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге водитель сбежал с места смертельного ДТП, но после все же вернулсяВ Петербурге водитель сбежал с места смертельного ДТП, но после все же вернулсяФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге мужчина на автомобиле сбил пешехода. Увидев, что человек не подает признаков жизни, он дал по газам и скрылся. Однако впоследствии его начала мучить совесть и он вернулся на место ДТП. Трагический инцидент произошел вечером в пятницу, 11 октября, в Колпинском районе.

- Около 22:30 на Северном проезде 41-летний петербуржец ехал на машине свей жены в сторону поселка Металлострой. Он не заметил человека, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода и сбил его, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сбитым оказался мужчина, на вид лет 60-ти. Водитель испугался и дал по газам. Но через какое-то время понял, что скрываться нет смысла, поэтому вернулся на место аварии.

Попавший под колеса автомобиля пешеход умер на месте от полученных травм. Успели бы его спасти врачи, если бы водитель сразу вызвал скорую, не известно.

Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств аварии и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобилисту грозит наказание за оставления места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербурженку, разъезжавшую без прав на каршеринге, поймала полиция
Умер мужчина, упавший под поезд на станции метро «Пролетарская»
Десяток мужчин своими силами вытащили машину, провалившуюся в глубокую яму во дворе на севере Петербурга
14-летний мальчик умер после укола скорой в Приозерске
Психически неуравновешенную девочку полтора года сексуально развращал житель Гатчины
Труп 9-месячного младенца, который неожиданно задохнулся, нашли в квартире Петербурга
Парень отбился от насильника в Петербурге, но тот украл у него телефон
Вор нашел в квартире безработного мужчины из Ленобласти сейф с 1,9 миллионами рублей и ювелирными изделиями
«Когда же это уродство снесут»: В центре Петербурга горит аварийный дом
Куча мусора из земли и грязного пластика «украсила» исторический центр Петербурга
«Эй, ухнем»: Строители оранжевой ветки метро поработали под аккомпанемент артистов Театра комедии
В Петербурге ищут верного хозяина собаке со сломанным позвоночником и отказавшими лапами
«Кино» возвращается: Оригинальный состав группы выступит с оцифрованным Цоем в 2020 году в Ледовом
Опрокинувшийся мусоровоз вмиг завалил отходами Полюстровский проспект
Туктамышева ответила сарказмом на оценки своей короткой программы на Finlandia Trophy
«Шевроле» влетел под самосвал в смертельном ДТП в Выборгском районе
Новому трамваю быть: В Смольном подписали соглашение о строительстве пути «Купчино – Шушары – Славянка»
Девушка-фермер из Ленобласти стала лучшим сельским блогером России
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» с успехом вернулась в «Адмиралтейские верфи»
Петербуржцы смогут попасть на «Северное сияние» в «Рускеале» на «Ласточке-премиум»
Плата за капремонт в Петербурге может вырасти почти в 1,5 раза в 2020 году
Трамвай снес неосмотрительного мужчину на проспекте Стачек
Росгвардии Петербурга передана на хранение уникальная историческая реликвия
В Карелии энергетики сняли рыжего кота с высокого фонаря
В Санкт-Петербурге поймали похитителя 30 дорогих велосипедов и самокатов
В Петербурге жители многоэтажки пожаловались на соседство с борделем
Мужчину подстрелили из огнестрела в центре Петербурга