2019-10-12T15:26:30+03:00
Происшествия

Студент петербургского вуза расстрелял разнорабочего в центре города

Пострадавший попал в больницу, а стрелок – в полицию
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский студент расстрелял мужчину в центре городаПетербургский студент расстрелял мужчину в центре городаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Санкт-Петербурга задержала парня, который расстрелял разнорабочего ТЦ «Октябрьский» в центре города. Вечером в четверг, 10 октября, в больницу попал 34-летний мужчина. Сообщалось, что у него огнестрельное ранение. По факту сразу было возбуждено уголовное дело и начались поиски стрелка.

- В пятницу, 11 октября, благодаря совместной работе правоохранительных органов, в Петербурге задержали 24-летнего местного жителя, который был изобличен в содеянном, - сообщил «КП-Петербург» источник.

Стрелок оказался студентом институт имени Герцена. Около десяти часов вечера в 10 октября он специально наставил травматический пистолет на пострадавшего мужчину и выстрелил в него около семи раз. Инциденту не предшествовал никакой конфликт или кровная вражда. Просто парень сделал это из хулиганских побуждений.

Во время досмотра у задержанного студента изъяли пистолет, 46 патронов и мобильный телефон. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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