Огромные тараканы толпами ползают по пациентам и палатам больницы №2 в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-12T17:07:39+03:00

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Пациенты городской многопрофильной больницы №2 в Петербурге, расположенной в доме № 5 по Учебному переулку, вынуждены проходить лечение среди толп кишащих тараканов. В субботу, 12 октября, больные уже не выдержали и пожаловались в социальных сетях на отвратительные условия содержания в медицинском учреждения. Огромные насекомые с длинными усами ползают везде: по больничным койкам, стенам, тумбочкам, продуктами и даже самим людям.

- Отделение интенсивной пульмонологии и торакальной хирургии. В палате насчитали 25 особей, - рассказали пациенты.

На жалобы персоналу, больные слышат от работников учреждения лишь один старомодный совет – включите свет, тогда тараканы разбегутся. Однако наглых насекомых на самом деле уже ничего не пугает.

- Я в этой больнице была, и тоже эти тараканы бегали, причем без разницы, платно ты лечишься или нет. Я отдала 20 тысяч за обследования, но в эту сумму не входит размещение в палате на дневной стационар, лежишь в общей палате с бабульками и тараканами. Даже если оплатить отдельную платную палату, тараканы туда все равно придут, им пофигу, - поделилась своей историей одна петербурженка.

Горожане посоветовали направить жалобу в Минздрав и Роспотребнадзор, чтобы те устроили тотальную проверку и вытравили тараканов прочь.

Тараканы заполонили городскую больницу в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU