2019-10-12T17:40:36+03:00
Происшествия

Жена пропавшего жителя Приозерска нашла его мертвым на берегу озера

Тело 64-летнего мужчины было все мокрое и частично раздето
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Потерявшегося жителя Приозерска нашли мертвымПотерявшегося жителя Приозерска нашли мертвымФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Ленинградской области нашли пропавшего 64-летнего мужчину из деревни Кривко Приозерского района, но уже не живым. Днем, 9 октября, 61-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой разыскать ее мужа, которого нет дома уже больше суток. Однако спустя два дня она самом его нашла, но уже мертвым.

- В пятницу, 11 октября, около восьми часов вечера заявительница позвонила в полицию и рассказала, что нашла труп своего пропавшего супруга в 30 метрах от озера Большое Кривко в родной деревне, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Труп мужчины лежал на земле, лицом вниз. Часть одежды с него была снята, все вещи насквозь мокрые. Однако следов насильственной смерти при первом осмотре тела видно не было.

Напомним, что женщина рассказывала полиции о том, что ее муж инсулинозависимый. Возможно смерть наступила по той причине, что он вовремя не смог вколоть себе лекарство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шнуров сравнил группу «Ленинград» с Аллой Пугачевой
Белая иномарка снесла остановку и устроила ДТП из четырех машин на Гражданском проспекте
Семь человек пострадали в аварии автобуса с цементовозом на трассе «Кола»
Огромные тараканы толпами ползают по пациентам и палатам больницы №2 в Петербурге
Студент петербургского вуза расстрелял разнорабочего в центре города
Замучила совесть: В Колпино водитель сбежал с места смертельного ДТП, но потом вернулся
Петербурженку, разъезжавшую без прав на каршеринге, поймала полиция
Умер мужчина, упавший под поезд на станции метро «Пролетарская»
Десяток мужчин своими силами вытащили машину, провалившуюся в глубокую яму во дворе на севере Петербурга
14-летний мальчик умер после укола скорой в Приозерске
Психически неуравновешенную девочку полтора года насиловал житель Гатчины
Труп 9-месячного младенца, который неожиданно задохнулся, нашли в квартире Петербурга
Парень отбился от насильника в Петербурге, но тот украл у него телефон