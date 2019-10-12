Жена пропавшего жителя Приозерска нашла его мертвым на берегу озера

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-12T17:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области нашли пропавшего 64-летнего мужчину из деревни Кривко Приозерского района, но уже не живым. Днем, 9 октября, 61-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой разыскать ее мужа, которого нет дома уже больше суток. Однако спустя два дня она самом его нашла, но уже мертвым.

- В пятницу, 11 октября, около восьми часов вечера заявительница позвонила в полицию и рассказала, что нашла труп своего пропавшего супруга в 30 метрах от озера Большое Кривко в родной деревне, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Труп мужчины лежал на земле, лицом вниз. Часть одежды с него была снята, все вещи насквозь мокрые. Однако следов насильственной смерти при первом осмотре тела видно не было.

Напомним, что женщина рассказывала полиции о том, что ее муж инсулинозависимый. Возможно смерть наступила по той причине, что он вовремя не смог вколоть себе лекарство.

ИСТОЧНИК KP.RU