Семь человек пострадали в аварии автобуса с цементовозом на трассе «Кола»

СЕГОДНЯ 17:57 2019-10-12T17:57:28+03:00

На трассе «Кола» в Ленобласти автобус столкнулся с цементовозом, пострадали семь человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Крупное ДТП с большим количеством пострадавших произошло на трассе «Кола» в Ленинградской области. Утром в субботу, 12 октября, в Волховском районе столкнулись цементовоз и автобус. Обе машины двигались в попутном направлении, поэтому все водители и пассажиры остались живы. Среди травмированных оказался 10-летний ребенок.

- Около 10:10 часов в субботу, 12 октября, на 119 километре трасса «Кола» в Волховском районе столкнулись два транспортных средства: цементовоз «Шакман» и автобус «Неман». В момент аварии в автобусе находились 24 человека, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Удар оказался сильным, но не смертельным. В результате аварии пострадали семь пассажиров автобуса, в том числе 10-летний ребенок. В основном все получили легкие травмы. Часть пострадавших получила медицинскую помощь на месте и отказалась от госпитализации.

Сотрудники дорожной полиции проводят проверку для того чтобы установить причины и виновных в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU