Белая иномарка снесла остановку и устроила ДТП из четырех машин на Гражданском проспекте

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-12T18:43:01+03:00

В массовое ДТП из 4 машин на Гражданском проспекте в Петербурге пострадали два человека Фото: СОЦСЕТИ

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В дождливый субботний день, 12 октября, на Гражданском проспекте Петербурга совсем не спокойно. Машины скорой помощи, пожарные и ГИБДД собрались на дороге напротив дома № 22 и оказывали помощь пострадавшим в жутком ДТП. Водитель белой иномарки разнес остановку и на встречке задел еще три машины. Благо, после такой встряски все остались живы.

- Водитель белой машины ехал по направлению к Лесной. С первой встречной машиной, по касательной, он столкнулся еще напротив магазина «Семья» (Гражданский 23). После столкновения, он вылетел на обочину на большой скорости и влетел на остановку, где были люди. Хорошо, что его заметили и отскочили стоявшие на остановке. После он вылетел опять на дорогу и врезался во встречный авто, где его крутануло до перехода, - рассказал все подробности очевидец в соцсети.

Дальше рассказчик побежал к белой машине, выломал с другими свидетелями дверь и увидел, что у водителя конвульсии и идет пена изо рта. Вскоре приехали фельдшеры, и мужчина, придя в себя, попытался убежать, но его настойчиво затолкали в карету скорой помощи.

По официальным данным ГИБДД, столкнулись четыре машины, в аварии легкие травмы получила женщина 58 лет, средней степени тяжести - мужчина 62 года. Что касается количества пострадавших автомобилей, очевидцы называют число до семи. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Массовое ДТП из 4 машин на Гражданском проспекте в Петербурге 12 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU