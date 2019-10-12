2019-10-12T21:11:13+03:00
Звезды

Солист Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в Петербург

Визит музыканта может быть связан со съемками новой музыкальной сказки на «Ленфильме»
Лилия КОЗЛОВА
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Тилль Линдеманн прилетел в ПетербургТилль Линдеманн прилетел в ПетербургФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный немецкий музыкант Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein неожиданно прилетел в Санкт-Петербург. В пятницу, 11 октября, на странице студии «Ленфильм» в Instagram появилась фотография рокера на фоне необычных декораций в компании человека, одетого словно из вселенной Гарри Поттера.

- Ну что? Из искры возгорится пламя? Не успели мы опомниться, как солист группы Rammstein уже отжигает в нашей декорации. То ли еще будет, - заигрывающе намекнули на «Ленфильме».

Подпись к фотографии отсылает к новому проекту студии – музыкальной сказки «Огниво». Вероятно, Тилль Линдеманн приехал в Петербург специально для того, чтобы стать ее частью. Но пока что киношники секретов не выдают.

Надо отметить, что музыкант сдержал слово. После летнего концерта в Петербурге, он обещал в скором времени вернутся. И вот он. Однако тогда он не пояснил, с чем это может быть связана. Сейчас же туман над тайной начинает рассеиваться.

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Солист Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в Петербург на "Ленфильм"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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