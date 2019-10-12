2019-10-12T21:25:04+03:00
Происшествия

Из-за ливня уровень воды в Неве поднялся до опасных значений

Петербургские набережные начало подтапливать
Лилия КОЗЛОВА
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В Неве поднялся уровень воды из-за продолжительного ливняВ Неве поднялся уровень воды из-за продолжительного ливняФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Нескончаемый ливень, который идет весь день с небольшими перерывами в субботу, 12 октября, стал угрожать Петербургу. Из-за обилия осадков, уровень воды в Неве поднялся до опасных значений и река немного начала выходить из берегов. Как бы не случилось очередного потопа.

- Максимальный уровень воды в Неве 12 октября был зафиксирован на отметке 121 сантиметр, - говорится в отчете «Горного института».

Ближе к вечеру дождь несколько поутих, а вместе с ним и миновала опасность потопа. Уровень воды стремительно снижается и к 21 часу вернулся на свою нормальную отметку в 100 сантиметров.

Однако расслабляться пока что не стоит. По прогнозам синоптиков, дождливые выходные еще не закончились. В воскресенье, 13 октября, в Петербурге снова ожидаются сильные дожди, а также сильный ветер. Порывы будут достигать до 13-15 метров в секунду. Поэтому метеорологи советуют остаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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