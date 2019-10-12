Петербургский экстремал без страховки залез на шпиль здания Швейной фабрики в центре города

СЕГОДНЯ 21:50 2019-10-12T21:50:26+03:00

Экстремал забрался на шпиль здания на углу Гороховой и Мойки в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Видео своего опасного «подвига» он опубликовал в сети [видео]

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Очередной сорви-голова решил покорить высокое историческое здание в центре Петербурга. Неизвестный экстремал для своей цели выбрал знаменитый торговый дом «С. Эсдерс и К. Схейфальс» на углу набережной Мойки и Гороховой улицы. Трюкач совершенно без страховки, надеясь только на собственные руки и ноги забрался на самый шпиль здания, чтобы сделать эффектное видео. Не рекомендуется это повторять.

- Да молодец парень, с хорошей физической подготовкой. Видно же, что каждый шаг просчитан, - оценили некоторые петербуржцы поступок экстремала.

Другие наоборот раскритиковали безбашенные действия молодого человека, а также отметили, что такими видео н подает плохой пример другим, которые могут по-дурости также попробовать рискнуть своей жизнью.

Действительно, без профессиональной подготовки подобные трюки категорически воспрещается проделывать. Последний раз туда забирался известный блоггер MUSTANG WANTED в 2013 году.

Петербургский экстремал без страховки покорил вершину Фабрики одежды Санкт-Петербург на углу Гороховой улицы и Мойки.

ИСТОЧНИК KP.RU