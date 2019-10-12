Петербургский экстремал без страховки залез на шпиль здания Швейной фабрики в центре города
Очередной сорви-голова решил покорить высокое историческое здание в центре Петербурга. Неизвестный экстремал для своей цели выбрал знаменитый торговый дом «С. Эсдерс и К. Схейфальс» на углу набережной Мойки и Гороховой улицы. Трюкач совершенно без страховки, надеясь только на собственные руки и ноги забрался на самый шпиль здания, чтобы сделать эффектное видео. Не рекомендуется это повторять.
- Да молодец парень, с хорошей физической подготовкой. Видно же, что каждый шаг просчитан, - оценили некоторые петербуржцы поступок экстремала.
Другие наоборот раскритиковали безбашенные действия молодого человека, а также отметили, что такими видео н подает плохой пример другим, которые могут по-дурости также попробовать рискнуть своей жизнью.
Действительно, без профессиональной подготовки подобные трюки категорически воспрещается проделывать. Последний раз туда забирался известный блоггер MUSTANG WANTED в 2013 году.
Петербургский экстремал без страховки покорил вершину Фабрики одежды Санкт-Петербург на углу Гороховой улицы и Мойки.
ИСТОЧНИК KP.RU