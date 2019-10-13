Водитель каршеринга протаранил броневик на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-13T10:06:19+03:00

Военная машина выдержала, а вот "арендное" авто восстановлению, скорее всего, уже не подлежит [фото, видео]

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Необычное ДТП произошло около половины седьмого утра 13 октября на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге. Водитель каршерингового авто въехал носом в настоящую БРДМ – бронированную разведывательно-дозорную машину – «припаркованную» на Выборгской набережной. Об инциденте рассказали пользователи соцсетей.

- БРДМ не пострадала, - отчитался автор поста. – А вот у каршеринга полностью смята передняя часть. Ну что тут скажешь - этот броневик долго ждал своего героя!

Бронированная машина, по словам комментаторов, была декоративной и стояла у дверей одного из местных бизнес-центров. Будут ли ее владельцы разыскивать неосторожного водителя (который, если верить очевидцам, просто-напросто сбежал с места происшествия, бросив разбитое авто на произвол судьбы) неизвестно. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят по факту случившегося проверку.

Каршеринг протаранил броневик в Санкт-Петербурге.Видео: Сергей Агафонов (ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ИСТОЧНИК KP.RU