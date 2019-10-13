Водитель каршеринга протаранил броневик на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге
Необычное ДТП произошло около половины седьмого утра 13 октября на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге. Водитель каршерингового авто въехал носом в настоящую БРДМ – бронированную разведывательно-дозорную машину – «припаркованную» на Выборгской набережной. Об инциденте рассказали пользователи соцсетей.
- БРДМ не пострадала, - отчитался автор поста. – А вот у каршеринга полностью смята передняя часть. Ну что тут скажешь - этот броневик долго ждал своего героя!
Бронированная машина, по словам комментаторов, была декоративной и стояла у дверей одного из местных бизнес-центров. Будут ли ее владельцы разыскивать неосторожного водителя (который, если верить очевидцам, просто-напросто сбежал с места происшествия, бросив разбитое авто на произвол судьбы) неизвестно. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят по факту случившегося проверку.
Каршеринг протаранил броневик в Санкт-Петербурге.Видео: Сергей Агафонов (ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)
ИСТОЧНИК KP.RU