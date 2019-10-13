У всех на глазах: вор попытался угнать авто в Зеленогорске, но не смог

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-13T10:26:47+03:00

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Если вы думаете, что, припарковав автомобиль в людном месте, защитите его от угона – вы сильно ошибаетесь. Прямое тому доказательство – одновременно комичный и тревожный инцидент, случившийся 10 октября в Зеленогорске. Там неизвестный мужчина попытался угнать со стоянки чужое авто – не постеснявшись ни свидетелей, ни камер.

- Автовор подъехал на другой машине к своей потенциальной добыче, быстро отключил сигнализацию, проник в салон, - рассказали участники группы «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург». - Он уже хотел завести и поехать, но вдруг внезапно выскочил из машины, пересел в свою и спешно покинул стоянку.

Что именно спугнуло злоумышленника – неясно. Сам автор поста предположил, что в боковое зеркало он увидел женщину, которая быстро шла к автомобилю и вполне могла оказаться его хозяйкой, заподозрившей неладное. В комментариях предложили более простой и логичный вариант: скорее всего, внутри неудачливый угонщик наткнулся на какую-то встроенную систему защиты и не смог ее обойти.

ИСТОЧНИК KP.RU