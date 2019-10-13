2019-10-13T10:45:43+03:00
Происшествия

«Разбойника»-велосипедиста, забросившего в ресторан дымовую шашку, разыскивает полиция Санкт-Петербурга

Что именно заставило его так поступить - пока не известно
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который забросил в ресторан дымовую шашкуВ Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который забросил в ресторан дымовую шашкуФото: Артем КИЛЬКИН
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Вчера, 12 октября, в одном из ресторанов на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пугающий и неприятный инцидент: некто неизвестный закинул в холл заведения дымовую шашку. О случившемся «Комсомолке» рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

- В ресторане на тот момент находилось 20 человек, - отметили в ведомстве. – Эвакуация посетителей и сотрудников не проводилась, заведение свою работу не прекращало.

Позже в полицию обратилась заместитель генерального директора ресторана. Женщина попросила зафиксировать факт хулиганства, но при этом отметила, что ни зданию, ни кому-либо из людей, находившихся внутри, ущерб не причинен. Что именно это было – месть, протест или банальная человеческая глупость – сотрудникам правоохранительных органов только предстоит выяснить. Злоумышленник (во время просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что с места преступления он скрылся на велосипеде) объявлен в розыск. Какое наказание ему грозит – пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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