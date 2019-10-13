76 пожарных почти четыре часа тушили склад во Всеволожском районе Ленобласти
Ночь с 12 на 13 октября выдалась жаркой для сотрудников главного управления МЧС по Ленинградской области. В 23:15 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Новом Девяткино горит нежилое здание.
- На место незамедлительно прибыли пожарные расчеты, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Выяснилось, что огонь вспыхнул внутри кирпичного склада и пристроенного к нему ангара.
Вскоре после прибытия первых расчетов пожару присвоили второй, повышенный ранг – или, другими словами, уровень сложности. Борьба с огнем вышла непростой и долгой: лишь к половине второго ночи возгорание удалось локализовать на площади в 2 070 квадратных метров. Еще спустя полтора часа пламя удалось потушить.
Как сообщает областное управление МЧС, к тушению пожара в Новом Девяткино привлекались 22 пожарные машины и 76 человек личного состава.
Информация о пострадавших в ведомство не поступала. Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU