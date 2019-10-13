Ничего святого: неизвестный среди ночи обокрал церковь на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-13T11:40:17+03:00

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У некоторых людей действительно нет ничего святого, и случай, произошедший недавно в церкви на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, наглядно это доказывает. Как сообщили «Комсомолке» в главном управлении МВД по городу и области, 12 октября к ним обратился староста церкви с заявлением о краже.

- Около 9:00 мужчина увидел, что окно в трапезной разбито, дверь его кабинета повреждена, а из стола пропали принадлежавшие ему 19 500 рублей, - рассказали в ведомстве. – Возбуждено уголовное дело по части 2 статья 158 Уголовного кодекса – «Кража».

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника. Судя по тому, что вор не тронул иконы и, как следует из сообщения МВД, не взял ничего, кроме денег старосты, это вполне может оказаться кто-то из постоянных прихожан. По указанной статье ему светит от штрафа в размере 200 000 рублей до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU