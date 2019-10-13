2019-10-13T12:24:41+03:00
Происшествия

Реанимация, пожарные, вертолет спасателей: Серьезная авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге

По одной из версий, причиной трагедии могла стать скользкая дорога [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Серьезная авария произошла на КАД неподалеку от съезда на Пулковское шоссе сегодня, 13 октября.Серьезная авария произошла на КАД неподалеку от съезда на Пулковское шоссе сегодня, 13 октября.Фото: Сергей ГАПОН
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Сегодня утром, 13 октября, участок Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге встал в «искусственной пробке». Трассу перекрыли специальные службы – такие меры потребовались для того, чтобы на проезжую часть мог приземлиться вертолет спасателей.

- У съезда на Пулковское шоссе произошла авария, - рассказали участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Судя по всему, серьезная – у легковушки практически полностью снесло переднюю часть. На месте кроме спасателей дежурили реанимация и пожарные.

Серьезная авария на КАД в Санкт-Петербурге: пострадавшего эвакуировали вертолетом.Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Что именно произошло – пока не известно. Однако, по версии участников обсуждения, причиной трагедии стали два одинаково серьезных фактора: скользкая дорога и невнимательность водителей.

- Проезжал там недавно, - поделился один из очевидцев. – Аварию все еще видно, но некоторые все равно летят мимо на бешеной скорости.

По факту ДТП организована проверка.

Серьезная авария на КАД в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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