Реанимация, пожарные, вертолет спасателей: Серьезная авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
Сегодня утром, 13 октября, участок Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге встал в «искусственной пробке». Трассу перекрыли специальные службы – такие меры потребовались для того, чтобы на проезжую часть мог приземлиться вертолет спасателей.
- У съезда на Пулковское шоссе произошла авария, - рассказали участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Судя по всему, серьезная – у легковушки практически полностью снесло переднюю часть. На месте кроме спасателей дежурили реанимация и пожарные.
Серьезная авария на КАД в Санкт-Петербурге: пострадавшего эвакуировали вертолетом.Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Что именно произошло – пока не известно. Однако, по версии участников обсуждения, причиной трагедии стали два одинаково серьезных фактора: скользкая дорога и невнимательность водителей.
- Проезжал там недавно, - поделился один из очевидцев. – Аварию все еще видно, но некоторые все равно летят мимо на бешеной скорости.
По факту ДТП организована проверка.
Серьезная авария на КАД в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
ИСТОЧНИК KP.RU