Из-за прорыва трубы затопило три дома и десятки машин на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-13T12:47:01+03:00

Хорошо еще, что не полился кипяток

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С очередной коммунальной аварией столкнулись жители Санкт-Петербурга в ночь с 12 на 13 октября. На улице Лени Голикова в Кировском районе по не установленным пока причинам лопнула труба диаметром 200 миллиметров. О происшествии рассказали пользователи соцсетей.

- Подтоплены лужайки, газоны, тротуары, проезжая часть, подъезды и авто, - описали масштаб происшествий очевидцы. – Хорошо еще, что на улице без пяти минут зима, и вода из трубы хлестала холодная. Был бы кипяток – последствия были бы куда тяжелее.

На место происшествия пострадавшие вызвали спасателей и коммунальные службы. Трубу чинили до часа ночи. Как сообщили коммунальщики, на водоснабжении трех домов, оказавшихся в «зоне затопления», этот инцидент никак не скажется – на период ремонтных работ воду им не перекрывали и перекрывать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU