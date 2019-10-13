2019-10-13T13:36:25+03:00
Общество

Заклинившая дверь не пустила туристов из Санкт-Петербурга в турецкую Анталью

Люди прождали отправления рейса почти девять часов
Сергей ВОЛЧКОВ
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Почти девять часов провели туристы из Санкт-Петербурга в ожидании рейса в Анталью. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбПочти девять часов провели туристы из Санкт-Петербурга в ожидании рейса в Анталью. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Долгожданные отпуска и выходные у группы туристов из Санкт-Петербурга начались с досадного происшествия: рейс, который должен был доставить их из пасмурной и холодной Северной столицы в теплую и гостеприимную Анталью, задержали на восемь часов. Об этом сами пострадавшие рассказали в соцсетях.

- Ждем вылета в Анталью, а люди ждут багаж из этого же самолет. Прекрасно. Должны были вылететь без пяти час ночи, сейчас уже половина четвертого, а еще даже посадка не объявлена, - поделился один из туристов. К посту в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб он прикрепил фото, наглядно демонстрирующее всю унылость ситуации: усталые люди сидят на скамейках в аэропорту, а за окном глубокая ночь.

Судя по всему, причиной задержки стала заклинившая дверь багажного отделения. Несмотря на кажущуюся ерундовость поломки, устраняли ее, судя по всему, целых восемь часов – задержавшийся рейс увез настрадавшихся петербуржцев к турецкому берегу только после девяти утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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