2019-10-13T14:51:17+03:00
Происшествия

Шесть пожарных машин тушили после приземления самолет «Санкт-Петербург - Ларнака»

Пассажирам, все это время находившимся внутри, случившееся явно добавило седых волос
Сергей ВОЛЧКОВ
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Двигатель самолета, летевшего рейсом "Санкт-Петербург - Ларнака", тушили шесть пожарных машин. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбДвигатель самолета, летевшего рейсом "Санкт-Петербург - Ларнака", тушили шесть пожарных машин. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Приземление воздушного лайнера из Санкт-Петербурга в аэропорту города Ларнака на острове Кипр заставило пассажиров досрочно обзавестись некоторым количеством седых волоса. А тем, у кого они и так были – добавило. Как рассказали в соцсетях очевидцы, сразу после того, как самолет, покатившись по взлетно-посадочной полосе, остановился, к нему подъехали сразу шесть пожарных машин.

- Приехали и сразу принялись тушить двигатель под правым крылом, где я сидел, - поделился один из пассажиров злополучного рейса в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Что именно случилось – не знаю до сих пор, но ощущения, мягко говоря, неприятные.

Очевидец также сообщил, что самолет принадлежал российской чартерной авиакомпании «Азур Эйр» и отметил, что у него «нет претензий к пилотам» - а вот к качеству и безопасности самого воздушного судна возникло много вопросов.

К слову, аналогичный случай произошел у этой авиакомпании в сентябре - тогда у самолета, летевшего из Вьетнама в Барнаул, после посадки загорелась правая стойка шасси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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