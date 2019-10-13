Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик разделался с пожилым охранником в одном из петербургских супермаркетов

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-13T15:10:05+03:00

Националиста возмутила необходимость оставлять десять рублей в залог за тележку

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Вячеслав Дацик вступился за наши с вами кошельки. Ну, как сумел. Вчера, 12 октября, «Рыжий Тарзан» явился в один из санкт-петербургских супермаркетов и устроил там скандал. Его возмутила необходимость оставлять десять рублей в залог за тележку.

- Пытаются узаконить меня брать какие-то монетки! – взревывал Дацик в онлайн-трансляции, которую попутно вел ВКонтакте. – Я не собираюсь набивать карманы железом!

Проблему «герой» решил своеобразно: отцепил вереницу, составленную из нескольких десятков тележек и, грохоча, потащил ее ко входу в торговый зал. А попутно сорвал зло на самом подходящем для этого человеке – пожилом охраннике. Тот попытался остановить безумный перфоманс, но куда там.

В итоге Дацик все-таки прорвался в торговый зал и пошел по рядам. Чем закончилось представление – неизвестно: на этом моменте видео обрывается.

Словом, встретите «Рыжий Тарзан» в супермаркете - дайте ему десять рублей одной монеткой. Уж лучше десять рублей, чем повод для новой акции.

ИСТОЧНИК KP.RU