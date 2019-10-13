2019-10-13T15:10:05+03:00
Общество

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик разделался с пожилым охранником в одном из петербургских супермаркетов

Националиста возмутила необходимость оставлять десять рублей в залог за тележку
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Националист Вячеслав Дацик устроил скандал в одном из петербургских супермаркетов.Националист Вячеслав Дацик устроил скандал в одном из петербургских супермаркетов.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Вячеслав Дацик вступился за наши с вами кошельки. Ну, как сумел. Вчера, 12 октября, «Рыжий Тарзан» явился в один из санкт-петербургских супермаркетов и устроил там скандал. Его возмутила необходимость оставлять десять рублей в залог за тележку.

- Пытаются узаконить меня брать какие-то монетки! – взревывал Дацик в онлайн-трансляции, которую попутно вел ВКонтакте. – Я не собираюсь набивать карманы железом!

Проблему «герой» решил своеобразно: отцепил вереницу, составленную из нескольких десятков тележек и, грохоча, потащил ее ко входу в торговый зал. А попутно сорвал зло на самом подходящем для этого человеке – пожилом охраннике. Тот попытался остановить безумный перфоманс, но куда там.

В итоге Дацик все-таки прорвался в торговый зал и пошел по рядам. Чем закончилось представление – неизвестно: на этом моменте видео обрывается.

Словом, встретите «Рыжий Тарзан» в супермаркете - дайте ему десять рублей одной монеткой. Уж лучше десять рублей, чем повод для новой акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шквальный ветер, ливни и грозы накроют в понедельник Ленобласть
Массовое ДТП с маршруткой произошло на Мебельной улице в Санкт-Петербурге
Вход в Нижний парк Петергофа сделают бесплатным
В Санкт-Петербурге прошел митинг против сноса СКК
У велодорожек в Санкт-Петербурге может появиться новый хозяин
Шесть пожарных машин тушили после приземления самолет «Санкт-Петербург - Ларнака»
Заклинившая дверь не пустила туристов из Санкт-Петербурга в турецкую Анталью
Из-за прорыва трубы затопило три дома и десятки машин на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге
Реанимация, пожарные, вертолет спасателей: Серьезная авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
Ничего святого: неизвестный среди ночи обокрал церковь на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге
76 пожарных почти четыре часа тушили склад во Всеволожском районе Ленобласти
«Разбойника»-велосипедиста, забросившего в ресторан дымовую шашку, разыскивает полиция Санкт-Петербурга
У всех на глазах: вор попытался угнать авто в Зеленогорске, но не смог