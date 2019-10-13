У велодорожек в Санкт-Петербурге может появиться новый хозяин

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-13T15:40:30+03:00

Полномочия по их строительству и обслуживанию перейдут от Центра управления парковками к Дирекции транспортного строительства

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У велодорожек в Санкт-Петербурге – как уже существующих, так и тех, которые пока существуют только в виде проекта или идеи – может появиться новый хозяин. Им станет Дирекция транспортного строительства. До конца года ведомство должно получить полномочия в сфере строительства и ремонта специальных выделенных трасс для любителей крутить педали. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщает издание «Петербургский дневник».

- Проект правительственного постановления сейчас действительно обсуждается, - отмечают в издании. - Чтобы он был принят, он должен пройти одобрение. Точные даты обсуждения проекта пока не называются, но в пресс-службе комитета говорят, что они завершатся до конца года.

Сейчас, напомним, велодорожкам в Северной столице занимается Центр управления парковками. С переходом полномочий он получит новую задачу: составление и обновление реестра парковок общего пользования на всей территории города.

ИСТОЧНИК KP.RU